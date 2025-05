L'Europa "regala" il riscatto obbligatorio di Nicolò Fagioli: gol e viola!

L'approdo in Europa, quarta Conference consecutiva per i viola, comporta il riscatto obbligatorio di Nicolò Fagioli. Il riscatto era infatto condizionato al raggiungimento dell'Europa qualunque essa fosse. Fagioli in pratica l'ha già festeggiato con il primo gol in campionato stasera. La Fiorentina dovrà dunque corrispondere 13,5 milioni di euro alla Juventus, come pattuito lo scorso febbraio nelle ultime ore del calciomercato invernale.