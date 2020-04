TUTTOSPORT, Juve, via Mandragora per Castrovilli

Rolando Mandragora è destinato a tornare alla Juventus, ma il suo futuro non sarà bianconero. Come scrive Tuttosport, l'idea è quella di girare il centrocampista alla Fiorentina - purché a titolo definitivo - per arrivare a Gaetano Castrovilli. Questo nonostante le resistenze di Rocco Commisso e la recente chiusura del club manager Giancarlo Antognoni ("Ce lo terremo stretto"). Nemmeno l'Inter si arrenderà facilmente, con Antonio Conte che sarebbe pronto a fare carte false per il giocatore viola.