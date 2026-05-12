Tutti pazzi per Paratici, ma la Nazione conferma: "Totalmente immerso nel progetto Fiorentina"

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Fabio Paratici al centro del mercato. La Nazione dedica ampio spazio alla situazione del Ds: mentre la Fiorentina si prepara a programmare una nuova stagione, il nome dell’attuale responsabile dell’area tecnica è finito dentro il valzer dei ds che da qui all’estate potrebbe coinvolgere molte big di Serie A. Da Roma a Napoli, passando per Bergamo e Milano: l’ultima voce, emersa nelle ultime ore, racconta infatti di contatti indiretti avviati anche dal Milan con il dirigente arrivato a Firenze a febbraio. Una situazione che inevitabilmente sta agitando il mondo viola ma sulla quale dal club non trapela alcuna presa di posizione ufficiale.

Del resto sarebbe complicato smentire l’interesse di altre società per un proprio tesserato. Quello che invece filtra dal Viola Park è che Paratici sia totalmente immerso nel progetto Fiorentina e stia lavorando ogni giorno su più fronti per impostare quella che, di fatto, sarà la sua «fase 2» in viola. Dopo aver contribuito a rimettere in piedi la squadra nei mesi più complicati, adesso per l’ex uomo mercato della Juventus arriverà la parte più delicata: costruire il futuro, scrive la Nazione.