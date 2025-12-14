Fiorentina, ambiente carico per una finale da svolta: l'apertura di Tuttosport

vedi letture

La definisce come una finale, Tuttosport, la gara tra Fiorentina e Verona di questo pomeriggio. Con la speranza che abbia un esito diverso rispetto alle 3 (reali) disputate, e perse, negli ultimi anni tra Coppa Italia e Conference League, aggiunge il quotidiano torinese guardando la sfida da parte viola. La posta in palio è altissima e la tifoseria della Fiorentina, annunciata numerosa sugli spalti (oltre 20.000) anche per i prezzi popolari varati dalla società, spera che il 2-1 griffato Kean-Gudmundsson giovedì sera in Conference contro la Dynamo Kiev rappresenti la svolta.

Dando uno sguardo alla formazione, i colleghi di Torino ipotizzano Pablo Marì e Ranieri in difesa, Mandragora e Sohm in mediana, Parisi sulla fascia sinistra visto che Gosens non è ancora al 100% come pure Fazzini e Fagioli. Mentre in attacco, a meno di imprevisti, è scontata la conferma di Kean e Gudmdundsson. Senza guardarsi indietro, perché il passato non conta più: conta il presente, cioè oggi, ossia una finale.