Tra Pepito e Haaland: il CorSport celebra Moise Kean

Moise Kean continua a brillare in maglia viola. E il match-winner di Fiorentina-Atalanta viene celebrato anche stamani sulle colonne del Corriere dello Sport. I numeri parlano per lui: quello di ieri è il 16esimo centro in Serie A, nessun italiano arrivava a una cifra simile in maglia viola da Giuseppe Rossi (stagione 2013-14). Tra i calciatori con più di 16 gol nei top cinque campionati europei, solo Erling Haaland è più giovane di lui. E ancora: sommando campionato, Confeence, Coppa Italia e Nazionale, siamo già a quota 24 gol per KMB.

Numeri ma non solo, anche prestazione di spessore, gol escluso. Per questo, al momento della sostituzione con Zaniolo, il Franchi gli ha tributato un lungo applauso. E Palladino se lo è abbracciato a fine gara. Kean è ormai un punto di riferimento della squadra e un elemento chiave per le ambizioni europee dei gigliati.