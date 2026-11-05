FirenzeViola Primavera, esordio in Coppa Italia a gennaio: il 1° dicembre il nome dell'avversaria

Sarà noto il prossimo 1° dicembre il nome dell'avversario contro cui esordirà in Coppa Italia la Fiorentina Primavera. La squadra di Andreazzoli, campione d'Italia in carica, si trova infatti al posto numero 2 del tabellone e avrà quindi il vantaggio di giocare tutte le gare in casa ad eccezione dell'eventuale finale che si svolgerà in campo neutro.

Tabellone difficile

Croci e soci inizieranno il loro percorso nel trofeo nazionale dagli ottavi di finale (previsti al momento per il 20 gennaio) ed affronteranno la vincente di Lazio-Cremonese, match che la Lega ha messo in programma il 1° dicembre alle ore 11 presso lo stadio Fersini di Formello. Il tabellone, oltre ai biancocelesti, mette sulla strada dei viola avversari del calibro di Genoa, Inter, Parma e Bologna, dunque tutte squadre di alto livello.