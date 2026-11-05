Prima di Firenze, la Juve vince col brivido in Olanda: 2-1 sull'AZ Alkmaar
Vince soffrendo nel finale, la Juventus, nell'ultimo appuntamento prima della trasferta di Firenze. I bianconeri passano per 2-1 sul campo dell'AZ Alkmaar, dopo un primo tempo non scintillante ma comunque sufficiente a timbrare il cartellino due volte e a indirizzare la partita: prima Koopmeiners col classico gol dell'ex, poi Kolo Muani dopo buona triangolazione con Woltemade. Gli olandesi nel secondo tempo non reagiscono quasi mai, se non nel finale di gara quando iniziano ad assediare gli avversari grazie ai cambi e provano a riaprirla con Meerdink. Ma non basta per trovare anche il pareggio, ai padroni di casa viene anche annullata una rete nel recupero per evidente fuorigioco.
L'Europa League sorride alla Juventus
Con questo risultato la squadra di Spalletti dà continuità alla vittoria dell'ultimo turno di campionato contro il Napoli, ed è pienamente dentro le prime otto del gruppone di Europa League. Tre vittorie e un pareggio fin qui nel torneo continentale per i bianconeri, chiamati ora sul campo della Fiorentina per l'ultima giornata di Serie A prima della sosta per le Nazionali.
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