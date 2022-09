TORRICELLI A RFV, Far girare tutti è produttivo

Lo storico doppio ex di Fiorentina e Juventus, Moreno Torricelli, è intervenuto così ai microfoni di RadioFirenzeViola, per commentare l'importante sfida di domani che si giocherà al Franchi:

Un calciatore come l'affronta questa prima parte di stagione senza allenamenti?

"È una partenza anomala, sarà strano per tutti. Arriviamo da un precampionato rapido e una partenza veloce. Ho vissuto tanti Fiorentina-Juventus e dal punto di vista dell'adrenalina, giocare questo tipo di sfide è il massimo. I calciatori la staranno preparando bene. L'allenatore mentalmente non dovrà preparare la sfida, dovrà un po' stemperare gli animi. Tutti i calciatori sanno dell'importanza della sfida, ma non si devono caricare troppo, questo potrebbe essere un problema".

A lei piaceva più avere la certezza della maglia da titolare o far girare tanti titolari può far bene?

"Far girare tutti può essere molto produttivo nel corso della stagione. Io non ho mai sentito la titolarità della mia maglia, mi piaceva guadagnarmela durante la settimana. Sentirsi titolari non è così produttivo".

Quanto è difficile abituarsi ad un ritmo europeo? I giocatori della Fiorentina non erano abituati...

"È la cosa più difficile, la preparazione fra un a partita e l'altra diventa minima. Questo è l'aspetto più complicato, è difficile sotto l'aspetto mentale".

Negli ultimi anni si è alzato l'equilibrio del campionato. Merito del calcio italiano?

"Direi di si. Sono tornate le milanesi. Quest'anno si è rinforzata la Roma ma anche la Fiorentina. Credo che anche questo sarà un campionato molto interessante".

Si sente viola?

"Amo tutte le maglie che ho indossato. Due dei miei figli sono nati a Firenze, è impossibile non avere la città nel cuore".