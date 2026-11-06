Da Torino: la Juventus segue con attenzione Amatucci. Il punto

Dopo l'interesse mostrato dal ct Roberto Mancini, per Lorenzo Amatucci si aprono nuove prospettive e l'attenzione nei suoi confronti continua a crescere. L'ex centrocampista viola, attualmente protagonista di una stagione positiva in Spagna con la maglia del Deportivo La Coruña, avrebbe infatti attirato l'interesse di diverse società di Serie A.

La Juventus piomba su Amatucci

Tra i club che starebbero seguendo con attenzione la sua crescita ci sarebbe anche la Juventus, come riportato da TuttoJuve.com. La società bianconera apprezzerebbe le qualità tecniche del giocatore e il percorso di crescita intrapreso nel calcio spagnolo. Amatucci rappresenterebbe un profilo interessante per il futuro, grazie alla giovane età, all'affidabilità tecnica e agli ampi margini di miglioramento.