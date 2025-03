FirenzeViola Top FV, con il Napoli vince De Gea (nonostante l'errore). 3° Gudmundsson

Si è concluso con una vittoria netta di David De Gea su tutta la concorrenza il sondaggio del “Top FV” lanciato negli scorsi giorni dalla nostra redazione, alla luce della sfida di domenica al Maradona tra Napoli e Fiorentina che ha visto i viola sconfitti per 2-1. Alla luce di quasi 1.200 voti, il portiere spagnolo si è affermato come il migliore in campo con il 36,52% delle preferenze (nonostante l'errore sulla rete siglata da Lukaku a metà primo tempo), seguito al secondo posto da Nicolò Fagioli (29,32%) e da Albert Gudmundsson (16,07%), che con la sua bella rete a metà secondo tempo ha reso meno cocente il ko dei viola contro gli azzurri. Questa dunque nel dettaglio la classifica dei primi tre posti:

Premio TOP FV post-Napoli-Fiorentina

1°) David De Gea (36,52%)

2°) Nicolò Fagioli (29,32%)

3°) Albert Gudmundsson (16,07%)