TOP FV, Chiesa domina. Sul podio Lafont e Muriel

Federico Chiesa, come facilmente prevedibile, ha stra-dominato la votazione del Premio Top FirenzeViola.it (LEGGI QUI il regolamento) relativa alla partita vinta dalla Fiorentina in casa del Chievo. L'esterno viola ha infatti raccolto il 78,5% delle preferenze sugli oltre 1000 voti totali, 1003 per la precisione, dopo aver deciso la sfida veronese con una doppietta. Alle sue spalle si posiziona secondo Alban Lafont: il portierino francese, dopo un'iniziale disastro per il quale è stato salvato però dal VAR, si è ampiamente riscattato parando il secondo rigore di Pellissier. Un episodio decisivo che gli è valso quasi l'8% totale dei voti. Chiude il podio Luis Muriel: il colombiano ha impressionato ancora una volta, andando a segno di nuovo e garantendosi il terzo posto grazie al 4,3% di voti raccolti. Bene anche Dabo, quarto con il 2,2% e Hancko, quinto con l'1,7%. Di seguito ecco la graduatoria completa del turno:

1) Chiesa 78,46%

2) Lafont 7,98%

3) Muriel 4,29%

4) Dabo 2,19%

5) Hancko 1,69%

6) Gerson 1,10%

7) Simeone 0,80%

8) Norgaard 0,70%

Veretout " " "

10) Benassi 0,50%

Ceccherini " " " "

12) Pezzella 0,40%

Vitor Hugo " " " "

14) Laurini 0,30%