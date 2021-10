TMW, Settimana prossima si vedono ACF e ag. Sottil

Sfumato, almeno per il momento, il rinnovo di Dusan Vlahovic, in casa Fiorentina c'è ottimismo per un altro prolungamento di contratto, ovvero quello di Riccardo Sottil. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com la società viola incontrerà nella prossima settimana l'entourage del calciatore per discutere il rinnovo di un contratto che ad oggi scadrebbe nel giugno 2024. Non un'impellenza quindi il rinnovo di Sottil, ma la priorità data dal club gigliato a questa operazione testimonia quanto i viola puntino sull'esterno classe '99.