Tgr Rai: "Giovedì De Gea dal 1'. Con la Juve possibile minuto di silenzio per Barone"

Nel corso del notiziario locale del Tgr Rai Toscana, spazio ad alcuni dettagli su Fiorentina-Panathinaikos e anche su cosa succederà al Franchi in occasione della sfida di campionato contro la Juventus. Domani consueta rifinitura al Viola Park alle 11.30, poi la conferenza stampa alle 15 nella quale il tecnico dovrebbe annunciare il ritorno tra i titolari, anche in Europa, di David De Gea. La Fiorentina ha tutte le intenzioni di ribaltare il risultato per accedere ai quarti. Terminata la sfida di Conference Palladino e i suoi si concentreranno sul match contro la Juventus in programma domenica.

Una supersfida che sarà anche l'occasione per ricordare Joe Barone, scomparso il 19 marzo 2024: domenica allo stadio Franchi ci sarà tutta la famiglia dell'ex Dg; la moglie Camilla è già a Firenze e i quattro figli stanno arrivando in queste ore dall'America. La società viola ha inoltre intenzione di chiedere alla Figc l'istituzione di un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio. Sui maxischermi verrà proiettato un video con le immagini più belle di Joe Barone e il dg Alessandro Ferrari consegnerà alla moglie Camilla un omaggio floreale. Anche la curva sta pensando di ricordare il dirigente scomparso, con striscioni e cori.