TESSER A RFV, Castrovilli tornerà più forte. Nico...

Attilio Tesser, attuale tecnico del Modena ed ex allenatore tra le altre della Cremonese nella quale ha allenato Castrovilli, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante la trasmissione Viola weekend: "Sono contento per lui, è stata travagliata e su un ragazzo giovane in ascesa è doloroso. Ha sicuramente la forza morale e tecnica per riprendersi tutto. Ci sarà un po' di paura ma saprà andarci sopra. Se reagisci bene queste cose ti fortificano".

La Fiorentina sembra aver trovato una quadra...

"È partita con molte speranze ma non ha fatto benissimo. Nelle ultime partite è in crescita e contro il Milan non meritava la sconfitta. Contro i rossoneri mi hanno fatto un'ottima impressione".

Su Italiano: "Io l'ho affrontato in Serie B, quando vinse il campionato a Spezia. Mi ha fatto un'ottima impressione, ha le sue idee ed è uno degli allenatori giovani più promettenti".

Castrovilli è sembrato un ragazzo molto determinato durante il suo recupero...

"Con me a Cremona aveva la voglia di emergere che deve avere un giovane. Adesso ha voglia di mangiare il campo, questi problemi ti fanno tornare più forte di prima".

Cosa pensa della situazione di Nico Gonzalez? Le è mai capitata una situazione simile?

"No, è una vicenda che spiace perché Gonzalez l'anno scorso ha fatto molto bene. Queste scene non fanno mai piacere, quando sei pagato da un club si deve avere la giusta professionalità. Non esiste che si pensi ad altro. Spiace anche per i compagni, la miglior cosa per la Fiorentina sarebbe la ricucitura ma l'importante sarà il rapporto con lo spogliatoio".

Cosa si aspetta alla ripresa dei Mondiali? La Fiorentina può ancora lottare per l'Europa?

"I punti di distacco dall'Europa non sono pochi ma sarà un'annata anomala e quindi tutto può essere messo in discussione. Devi essere consapevole di dover riprendere andare molo forte per recuperare".