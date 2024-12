TERZINI, Kayode e Parisi ora sono pronti a lasciare

Il reparto terzini della Fiorentina è in fermento, con Biraghi pronto a partire e con la possibilità che anche Kayode e Parisi lascino la squadra. Come riportato da La Nazione, il terzino destro è nel mirino di tre club di Premier League: Aston Villa, Brighton e Brentford, e ora la Fiorentina dovrà decidere se accettare una proposta. Per quanto riguarda Parisi, l'ex Empoli ha mercato soprattutto in Italia, con il Como che, dopo un lungo periodo di interesse, è pronto a formulare un'offerta. Sullo sfondo c’è anche il Milan, ma Raffaele Palladino ha più volte sottolineato di volerlo tenere.