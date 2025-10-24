Supercoppa e Serie A 2026, la Lega comunica date e orari: si parte il 22 agosto

vedi letture

La Lega Calcio Serie A, a margine del consiglio andato in scena nella giornata di oggi, ha ufficializzato il regolamento della prossima edizione della Supercoppa italiana, che si disputerà nuovamente all'Al-Awwal Park a Riyadh, in Arabia Saudita. Le date della competizione, che quest’anno si giocherà a metà dicembre e non a gennaio come nelle ultime occasioni, erano già note, ma adesso da via Rosellini hanno confermato anche gli orari delle tre partite. Eccole di seguito riportate da Tuttomercatoweb.com:

Date e orari della Supercoppa italiana Semifinale A: Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane Semifinale B: Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane Finale: vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane. A livello regolamentare, come in passato, non è prevista la disputa dei tempi supplementari: in caso di parità al novantesimo si andrà direttamente ai tiri di rigore. Nelle gare è previsto l’utilizzo della Goal Line Technology (GLT) e dei sistemi Video Assistant Referees (VARs) e Semi-Automated Offside Technology (SAOT). Sono altresì previsti, in ogni gara, l'integrazione del segnale Vardict sul maxischermo ed il Public Announcement after Var Checks and Var Review.

Non solo date e orari della Supercoppa italiana. Nel consiglio di Lega Calcio Serie A di oggi, i club del massimo campionato partecipanti hanno deciso anche l’inizio della prossima stagione calcistica, che sarà in linea con gli ultimi anni. Il prossimo campionato di Serie A inizierà il 23 agosto 2026, ovviamente con i relativi anticipi trattandosi di una domenica. Il campionato si concluderà poi il 30 maggio 2027.