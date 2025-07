Calciomercato È la settimana di Mandragora: il punto. Per la mediana ballottaggio Sohm-Kessie

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

La settimana di Rolly.

Tra giovedì e venerdì è atteso un incontro tra la Fiorentina e i procuratori di Rolando Mandragora per discutere il rinnovo fino al 2029. L'entourage del giocatore punta a strappare un ingaggio sostanzioso.

Casting per il mediano.

Più facile che arrivi il centrocampista d'interdizione prima del regista. I dirigenti viola provano a convincere il Parma per Simon Sohm. Sempre occhio a Franck Kessie. Piace anche Kenneth Taylor dell'Ajax ma il costo è di 30 milioni.

Il punto sugli esuberi.

Su M'Bala Nzola ci sono Pisa, Genoa e Parma. Su Jonathan Ikoné Cremonese, Pisa e Torino. In nessun caso però c'è stata un'offerta per l'acquisto a titolo definitivo. Entrambi guadagnano 1.5 milioni di euro a stagione, così come Christian Kouame ne percepisce 1.7. La Fiorentina ha bisogno di liberarsi di questi stipendi onerosi.