FirenzeViola Esuberi ed infortunati della Fiorentina, il punto sugli assenti

vedi letture

La Fiorentina ieri ha affrontato la prima amichevole con 23 giocatori, con diversi assenti tra i 35 (dopo l'addio di Terracciano) convocati per motivi diversi. All'appello mancano ancora Nzola e Brekalo che non si sono ancora aggregati al gruppo, segnale che il loro destino è lontano da Firenze. Come quello dei 4 giocatori che si sono sempre allenati a parte, Ikoné, Barak, Infantino e Sabiri. La società e i rispettivi agenti lavorano ad una collocazione. C'erano stati tanti sondaggi sull'attaccante (Genoa e Pisa) e sull'esterno francese (il Torino) ma al momento è tutto fermo.

All'amichevole è poi mancato Nicolas Valentini che oggi dovrebbe partire per Verona mentre Viti ha avuto delle sedute personalizzate, in attesa della ripresa degli allenamenti domani. Infine ci sono i due infortunati Fortini e Kouame che hanno un percorso di recupero ovviamente diverso con il terzino sulla via del recupero.