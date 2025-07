Amatucci: "Ho sempre sognato di giocare in Spagna viste le mie caratteristiche"

vedi letture

Lorenzo Amatucci, ormai ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del Las Palmas dove si è trasferito in prestito con diritto: "Sono molto felice di essere qui, ho sempre sognato di trasferirmi in Spagna per il mio modo di giocare. Ho personalità e mi piace giocare col pallone. Ai tifosi dico che ci sono i presupposti per fare una grande stagione, puntiamo alla promozione".