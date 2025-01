STRAMACCIONI A RFV, De Gea che parata. Palladino...

FirenzeViola.it

L'ex allenatore dell'Inter, ora commentatore di DAZN, Andrea Stramaccioni è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al vento" per analizzare la vittoria di ieri sera, da lui commentata in diretta, della Fiorentina contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Onestamente non credo che il suo intento fosse togliersi dei sassolini dalla scarpa. Penso che volesse dimostrare che c'era spirito di gruppo. La Fiorentina l'ha dimostrato con l'atteggiamento durante tutta la gara. Io l'ho sottolineato perché Dodo dopo il secondo gol è andato ad abbracciare la panchina e non era scontata questa unione dopo questo periodo negativo".

Quale è per lei l'immagine della partita?

"Un'immagine ce l'ho stampata negli occhi ed è la parata di De Gea. Lui vede partire il pallone e capisce che non ci sarebbe arrivato. Così da una frustata con la schiena per arrivarci con la mano di richiamo. Anche sul gol di Marusic ci stava arrivando d'istinto. Avere un portiere così è importante, secondo me è il più incisivo in Serie A".

Sulle scelte di formazione di Palladino

"Beltran aveva già giocato a sinistra con il Bologna. Ci sono dei momenti in cui cerchi di mettere in campo tutti i giocatori che ti danno più fiducia. Io sono contento che Beltran sia stato premiato dalla Lega perché ha lavorato tantissimo. E' entrato sul primo gol e ha segnato, con un movimento da attaccante vero, il secondo gol. A lui va la palma del migliore per lo spirito e la qualità che ha messo. Nonostante le fatiche comunque non è uscito e questo è il tributo migliore".

Può essere questo il suo ruolo quello di esterno?

"Lo pensavo dentro di me. Sicuramente Palladino ha scelto questo assetto per Colpani. Lui aveva trovato l'equilibrio con Bove. Ho visto un ottimo Folorunsho che ha tanta fame e da dinamismo alla Fiorentina. Gudmundsson ha avuto l'esplosione al Genoa perchè andava dove voleva dietro a Retegui. Qui con queste due ali è quasi ingabbiato. Non è un giocatore con il dribbling bruciante, deve prenderti in controtempo. Non è in condizione ma non è solo un problema fisico. L'incastro però non è facile".