Stasera col Celje giocano i big. La Gazzetta dello Sport titola: "Una coppa per Commisso"

vedi letture

"Una coppa per Commisso" è il titolo che si legge all'interno delle pagine de La Gazzetta dello Sport in merito alla Fiorentina che stasera scenderà in campo nei quarti di finale di ritorno di Conference League contro gli sloveni del Celje, battuti a casa loro per 2-1. La vittoria risicata, con le tante rotazioni in Slovenia e il pareggio senza gol di domenica in casa col Parma hanno messo nuovamente in subbuglio, chi ama la Fiorentina. A Palladino si chiedono vittorie, gol, prestazioni. Anche se lui deve dare minutaggio a tanti, tenere lo spogliatoio unito, scavare nella testa di chi, in questo momento – Fagioli e Zaniolo – è in grossa difficoltà psicologica. Giocano i big, ma in panchina – causa squalifiche, infortuni, gente non in lista – c’è poco da pescare stavolta.

Commisso ha elogiato il tecnico napoletano e ieri sono arrivati i ringraziamenti di Palladino. Insomma, il rapporto è solido. Ma il giovane allenatore scelto in estate è consapevole che deve rispondere con i risultati. Il lavoro fatto dentro lo spogliatoio, entrando con tatto e sensibilità nelle teste di calciatori che venivano da situazioni complicate, è evidente. Ma a fine maggio la Fiorentina dovrà essere pronta per una nuova stagione in Europa. Le vie di accesso sono due: il campionato, dove la lotta è serrata, e in Conference, dove gli ostacoli possono essere quattro se si arriva fino in fondo.