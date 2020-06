STADIO, Il futuro viola in 5 mosse: dai gol a Iachini

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio sintetizza il futuro della Fiorentina in vista della prossima stagione in cinque nodi ancora da sciogliere ma che dovranno delineare in modo efficace che tipo di Viola vedremo nel campionato 2020-21, quello che si annuncia "della svolta". Secondo il quotidiano, il primo dei cinque quesiti riguarda il futuro di Federico Chiesa, che ha un contratto fino al 2022 che la Fiorentina proverà fino all'ultimo a rinnovare. Spazio poi ad altri temi come il fattore gol (a Vlahovic deve essere rinnovato il contratto mentre Cutrone avrà 12 turni per meritarsi la conferma a Firenze), il futuro di Iachini (i rumors sui suoi successori non si sono mai fermati), il riassestamento del centrocampo (oltre all'arrivo di Ambrabat, Badelj andrà via e servirà un sostituto e anche per Pulgar stanno arrivando offerte dall'estero) e infine la ricostruzione della difesa (l'obiettivo della Fiorentina è trattenere Milenkovic, se invece andrà via Pezzella servirà l'acquisto di un giocatore d'esperienza).