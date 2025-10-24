FirenzeViola
Stadio, ACF prepara un documento per la Sindaca Funaro. E Renzi risponde a Nardella
Resta di grande attualità il tema stadio Franchi dopo il nuovo cronoprogramma annunciato dall'Amministrazione Comunale nel quale il completamento dei lavori in Curva Fiesole è destinato a slittare con tutte le conseguenze del caso. Intanto, dopo aver pubblicato una nota sui propri canali ufficiali, la Fiorentina sta preparando un documento da recapitare alla Sindaca Funaro nel quale verranno approfondite le posizioni, e soprattutto i dubbi, già ventilati nella nota in questione.
Ma il dibattito sulla vicenda resta infuocato anche per l'intervento dell'ex Sindaco di Firenze Dario Nardella che oggi, a Rtv38, ha così risposto sul tema stadio: "Ora mi occupo del parlamento europeo e di rappresentare la Toscana a Bruxelles nel migliore dei modi. Ho già dato molto con la Fiorentina". In risposta alle parole di Nardella, diventate in fretta argomento generale di discussione, è arrivata anche una nota del senatore Matteo Renzi. "Leggo che l’ex sindaco Nardella dice di non voler parlare dello stadio. E finalmente fa la prima cosa sensata sull’argomento da molti anni: Nardella tace - si legge nella nota - avevamo messo in guardia sull’errore, avevamo detto che non avrebbero rispettato i tempi per il centenario della Fiorentina. E Nardella ci ha deriso per anni. Ha voluto fare il fenomeno e la conclusione è sotto il naso di tutti».
