Dagli inviati

Fiorentina-Verona 1-1: un rimpallo fortunoso riporta in corsa la Viola, autogol di Nunez!

Fiorentina-Verona 1-1: un rimpallo fortunoso riporta in corsa la Viola, autogol di Nunez!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:35Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Al quinto tentativo simile, la Fiorentina passa: ancora, per l'ennesima volta, Fagioli per Kean, lancio in verticale, il centravanti viola si allaccia su Nelsson, che va giù. Kean si ritrova quindi nuovamente davanti a Montipò, che respinge il tiro centrale coi piedi, la ribattuta finisce però sulla gamba di Nunez ed entra dentro dopo un rocambolesco rimpallo. 1-1 e Franchi che ruggisce, alla fine, per i viola, un po' di fortuna.