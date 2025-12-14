La Fiorentina sceglie la linea del silenzio: silenzio stampa dopo la sconfitta con l'Hellas
Dopo la sconfitta interna per 1-2 contro l’Hellas Verona, la Fiorentina ha scelto la linea del silenzio. La società viola ha infatti deciso di non rilasciare dichiarazioni nel post partita, optando per il silenzio stampa. Una scelta che fotografa un momento particolarmente delicato, con l’ambiente scosso dal risultato del Franchi, ma soprattutto dalla situazione che sta attraversando l'ambiente viola. Con la squadra sempre più ultima, vi è la volontà del club di riflettere internamente prima di tornare a parlare.
