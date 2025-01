SPINAZZOLA, Viola su di me? Sì, ma penso al Napoli

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Al termine del successo ottenuto contro la Fiorentina, dalla sala stampa del Franchi ha preso la parola il difensore del Napoli Leonardo Spinazzola. Ecco le sue dichiarazioni: “È normale che quando uno non gioca non può essere felice. Io oggi lo sono. Poi è nomale che ci sono cose che possono cambiare da un momento all’altro, io voglio lavorare tutti i giorni e sono con la testa a Napoli, poi vedremo”.

Sul Napoli primo in classifica: “Sì, me lo aspettavo. Noi lavoriamo davvero tanto, con il mister lavoriamo in maniera maniacale dunque mi aspettavo tutto questo. Siamo forti”.

Sulla forza del gruppo: “C’è molta coesione tra di noi: andiamo avanti tutti insieme”.

Sul possibile interesse della Fiorentina: "Ho letto tante cose come sempre... le voci si rincorrono. Ci può stare che i viola mi seguano, sì... ma finché giocherò nel Napoli penserò al Napoli".