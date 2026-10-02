Social Anche Mastantuono nello spot per l'addio di Messi all'Argentina: "Ha realizzato il mio sogno"

Meno quattro ad Argentina-Benin. Una gara amichevole che finirà dritta nei libroni di storia, perché nella notte tra il 6 e 7 ottobre, in quella partita che si disputerà al Monumental, Lionel Andres Messi darà l'addio alla Nazionale argentina. Il più grande di sempre, all'ultimo atto, con una maglia speciale e nel bel mezzo di un omaggio continuo che nel suo paese e in tutto il mondo è iniziato da quando ha annunciato il ritiro con l'Albiceleste.

Tra i testimoni della Storia c'è anche Franco Mastantuono, calciatore della Fiorentina che secondo alcuni potrebbe addirittura prendere la numero dieci di Messi, oggetto più che mai religioso adesso da quelle parti. E Mastantuono ha partecipato anche a uno spot targato Adidas in cui i calciatori della Scaloneta firmano l'ultima maglia del dieci di Rosario: "Mi ha permesso di realizzare un sogno", confessa il classe 2007, cresciuto come almeno due generazioni di connazionali nel mito di Messi - si è tatuato sul braccio una data, 18.12.2022, il giorno in cui l'Argentina, grazie al suo capitano, ha sollevato al cielo del Qatar la sua terza Coppa del Mondo - e riuscito poi a realizzare il sogno appunto, giocare con il suo idolo d'infanzia. Argentina-Benin sarà soprattutto questo: un passaggio nella vita di miliardi di persone, un rito di celebrazione per qualcuno che difficilmente rivedremo calcare così un campo di calcio. E ce ne accorgiamo anche e soprattutto dall'emozione e dalla reverenza che tutti, avvicinandoci a questo appuntamento, stanno mostrando.

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