Gazzetta: "Ballottaggio Viery-Valdepenas, il brasiliano è avanti per un motivo"

Con l’arrivo di Paolo Vanoli, Viery ha trovato una nuova collocazione tattica. Il brasiliano era stato portato a Firenze dal ds Paratici con l’idea di impiegarlo da centrale, ma l’esonero di Grosso e il cambio di guida tecnica hanno modificato i piani. Vanoli lo ha spostato sulla corsia sinistra e da lì il classe 2005 ha contribuito a rendere più solida una difesa che nelle prime giornate aveva mostrato diverse difficoltà. Un rendimento che oggi rende tutt’altro che semplice pensare di toglierlo da quella posizione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Contro il Napoli, però, Viery ha sofferto la rapidità di Politano, venendo sostituito all’intervallo. Durante la sosta ha comunque continuato a lavorare sui movimenti da laterale difensivo sinistro, segnale che potrebbe partire titolare anche alla ripresa contro il Genoa. Come sottolinea la Gazzetta, rispetto a Valdepenas è meno offensivo e questo aspetto può risultare importante per l’equilibrio della squadra, considerando la spinta di Jimenez o Joao Mario a destra e la tendenza di Mastantuono ad accentrarsi. Vanoli sembra quindi orientato verso un terzino più bloccato, capace di garantire copertura al fianco di un Dragusin tornato su buoni livelli. Una soluzione che Viery conosce già dai tempi del Gremio e che ora può riproporre a Firenze, nel club che ha scelto di portarlo in Italia.