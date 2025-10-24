Sotto il diluvio la Fiorentina batte il Rapid, il Corriere Fiorentino: "Amica Conference"

Tre piccoli passi nel lungo percorso verso Lipsia, ma (forse) un grande passo per la Fiorentina nella ricerca di se stessa e di un po’ di serenità, si legge sul Corriere Fiorentino in merito alla vittoria di ieri sera. Non può essere una vittoria sul Rapid Vienna a far parlare di crisi finita o di cielo finalmente tendente al bello. Meglio aspettare altre conferme, a partire dalla sfida di domenica col Bologna, ma forse per la prima volta ieri si è visto un calcio piacevole. Più che altro, ed è questo l’aspetto veramente importante, si è visto il calcio che piace a Pioli: veloce e verticale, palleggiato il giusto e con un atteggiamento aggressivo ma solido.

Tra i quattro "reduci" di San Siro c’erano Nicolussi Caviglia e Fagioli, due giocatori diversi ma simili, predisposti al palleggio e al calcio di qualità. Sembra questa, insomma, la strada scelta. E poi, nonostante l’assenza di Kean, riecco il doppio centravanti: un ragazzo affamato (Piccoli) e il grande vecchio (Dzeko), animato dalla rabbia (positiva) di chi ha rapidamente perso lo status di totem col quale era arrivato. Convincente, la Fiorentina di ieri. Riconoscibile, con idee chiare. Un altro esempio? Lo 0-3 di Gud: tre passaggi, e via, in porta.