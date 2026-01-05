Sky, nuovo nome sugli esterni: Fiorentina interessata al granata Ngonge
Cyril Ngonge, esterno destro in prestito dal Napoli al Torino potrebbe già lasciare la squadra granata dopo i primi sei mesi di prestito. E tra le squadre interessate, secondo quanto riporta Sky, c'è anche la Fiorentina. Il giocatore era entrato nel mirino della Fiornetina prima che passasse al Napoli, quando era un giocatore del Verona.
