SKY, Domani può essere il giorno di Gud in viola

Come riportato da Sky Sport quella di domani potrebbe essere la giornata decisiva per l'arrivo di Gudmundsson alla Fiorentina. Il Genoa nella giornata di oggi avrebbe avuto un confronto molto duro con il calciatore il quale avrebbe ribadito la volontà di lasciare la società per approdare in viola. È ormai solo questione di tempo affinché Albert Gudmundsson diventi un nuovo giocatore della Fiorentina.

Le parti sono al lavoro per cercare di sbloccare la trattativa, con il Genoa che inoltre conta di chiudere per il suo sostituto (Fabio Silva o Matkovic) nelle prossime 24 ore. Quella di mercoledì potrebbe essere la giornata decisiva, e di conseguenza si potrebbe poi aprire la pista Juventus per Nico Gonzalez.