SKY CONFERMA, Viola su Vicario. Occhio alla Lazio

Tutto da scrivere il futuro del portiere Guglielmo Vicario, attualmente all'Empoli in prestito dal Cagliari. Sky Sport conferma quanto scritto anche su queste pagine web nelle settimane scorse (LEGGI QUI), spiegando come di base i 10 milioni di euro per il riscatto pattuiti con i sardi siano troppi per gli azzurri toscani e sull'estremo difensore si stia muovendo la Fiorentina ma anche la Lazio.