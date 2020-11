SIMPLICIO, Pedro numero uno in area. È devastante

"Pedro brilla in Brasile? Come già visto con Gabigol, non è facile per i brasiliani uscire dal territorio e fare come Kakà. Ricardo ha fatto subito un campionato da paura, ma è diverso". Così a TMW l’ex centrocampista di - tra le altre - Palermo e Roma, Fabio Henrique Simplicio, oggi operatore di mercato.

Da meteora a Firenze a grande protagonista in Brasile.

"È devastante. In area è il numero uno. Spero possa ritornare a Firenze e fare bene".

Un altro ex viola, Gerson?

"Oggi nel suo ruolo è il numero uno. Arriverà in Nazionale".

Come vede Balotelli al Vasco da Gama?

"Non so se in Brasile Balotelli farebbe bene. Se ha avuto dei problemi dove è stato figuriamoci qui (sorride, ndr). Conoscendo l’ambiente è meglio che resti in Europa".