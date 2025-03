Show Fiorentina, Juve inesistente. Gazzetta: "Palladino fino all'altro ieri era un incapace"

"Show Fiorentina, Juve inesistente", titola La Gazzetta dello Sport il suo approfondimento sulla sconfitta dei bianconeri a Firenze. Una partita senza storia, al Franchi la Fiorentina dispone della Juve come e quando vuole - si legge sulla Rosea -. Di più: la irride, anche nelle statistiche, perché la illude concedendole possesso (63%), territorio (53%), baricentro (54 metri!), tocchi (739 a neanche 500) e, grottesco, tiri in porta,tre a testa. Tiri Juve? Appoggi… Quelli della Fiorentina sono elettroshock letali: prima Gosens quasi al volo in area, poi Mandragora in diagonale da fuori. Un uno-due in tre minuti che chiude i giochi al 18’. Infine Gud a inizio ripresa con botta da maestro da fuori. Fagioli è ispiratissimo in regia come mai alla Juve, Cataldi e Mandragora imperversano, Kean quando parte fa venire un colpo alla difesa.

Peccato che il dramma bianconero prenda il sopravvento sulla bella Fiorentina che sembra resuscitata e ha rimesso in piedi Conference, classifica e morale in una settimana. Palladino era un incapace fino all’altro ieri - scrive ironicamente la Gazzetta -. La prossima di Motta è un ritorno al passato: il Genoa. Ultima chance?