Dagli inviati Semplici: "Ripartirei da Kean. Vanoli? Ottimo lavoro ma Firenze vuole altro"

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Leonardo Semplici, tecnico toscano presente alla presentazione della 15esima edizione del Torneo Renato Ballerini, ha parlato così ai media presenti: "Si pensava che la Fiorentina avrebbe lottato per altri traguardi. Invece non è stato così e al momento del cambio allenatore era difficile pensare anche a una salvezza, ma Vanoli ha fatto un gran lavoro. Mi auguro che il prossimo anno la Fiorentina possa raggiungere altri traguardi. Le voci su Paratici? Non mi fa strano sentire che interessa a tanti club perché è uno tra i migliori, come ci sono le voci sui calciatori così ci sono anche per i direttori sportivi, mi auguro che rimanga e porti la Fiorentina dove merita. Sotto l'aspetto del lavoro di Vanoli non so cosa dire, credo che deciderà Paratici. Per le ambizioni che ha Firenze i tifosi sperano in nomi diversi ma lui ha fatto un gran lavoro.

Se dovessi scegliere da chi ripartire punterei su Kean, è uno che ti fa vincere le partite. Paratici lo conosce bene e mi auguro che possa rilanciarlo. Il mio futuro? Mi auguro che arriverà una nuova avventura. Mi piacerebbe iniziare dall'inizio perché quando subentri trovi situazioni particolari e non riesci magari a incidere. Ma ora sto studiando e guardando tanti allenatori, dalla Serie A all'estero alle squadre dilettantistiche, spero al più presto di rientrare in panchina".