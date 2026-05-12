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Secondo giorno di pausa per la Fiorentina: ma al Viola Park c'è Kean

Secondo giorno di pausa per la Fiorentina: ma al Viola Park c'è KeanFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 08:52Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Martedì off per la Fiorentina, che dopo il pari a reti bianche contro il Genoa di domenica ha beneficiato di due giorni di riposo. I ragazzi di Paolo Vanoli torneranno ad allenarsi quindi domani per prepare la penultima di campionato, la trasferta di domenica allo Stadium contro la Juventus.

Oggi però al Viola Park occhi puntati su Moise Kean: il centravanti viola, ai box da inizio aprile per il riacutizzarsi del problema alla tibia, continuerà in solitaria il suo programma di recupero, con doppia seduta e allenamenti intensivi per cercare di recuperare il prima possibile, magari per essere a disposizione di Vanoli per la sfida contro il suo passato, contro la Juve. 