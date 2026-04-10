Zetti su La Nazione: "Viola senza continuità. Limiti e stanchezza"

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Questo è il pensiero di Cosimo Zetti, su La Nazione, a proposito di Crystal Palace-Fiorentina: "La Fiorentina è una squadra incostante, capace di alternare prestazioni deludenti a risultati fortunati senza una vera continuità. Dopo aver guadagnato punti importanti in campionato, si è presentata a Londra con lo stesso atteggiamento fragile, ma senza riuscire a ottenere un risultato positivo. Contro un avversario più solido sono emersi chiaramente i limiti e la scarsa brillantezza del gruppo.

Nonostante una classifica più tranquilla, la squadra appare stanca, poco lucida e condizionata dallo sforzo accumulato nei mesi precedenti. La vittoria contro il Verona aveva nascosto i difetti, poi riemersi contro una squadra più organizzata. Questa sconfitta ha messo in luce la vera identità della Fiorentina, ancora troppo fragile e discontinua".