Il peggiore, Dodo colpevole in entrambi i primi due gol: pioggia di 4

Il peggiore, Dodo colpevole in entrambi i primi due gol: pioggia di 4FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:36Primo Piano
di Redazione FV

I quotidiani sportivi in edicola riservano una pioggia di insufficienze gravi per Dodo. Il brasiliano è colpevole in entrambi i primi due gol subiti dalla Fiorentina e viene pertanto considerato il peggior viola sceso in campo ieri al Selhurst Park. 

Dodo -

Gazzetta 4,5
CorFio 4
Nazione 4
CorSport 4,5
Tuttosport 4
RepFi 4,5