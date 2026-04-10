Poesio sul CorFio: "Tanti errori banali, l'Europa è appesa a un filo"

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L’indomani di Crystal Palace-Fiorentina, Ernesto Poesio scrive sul Corriere Fiorentino: "Si fa durissima la salita per la Fiorentina. Per il risultato che sarà un’impresa ribaltare e per quanto visto in campo con i viola che a Londra hanno fornito pochi appigli per coltivare anche l’ultima fiammella di speranza. Davanti a un Crystal Palace che non è di certo una corazzata, ma che rappresenta comunque il primo vero avversario di una competizione che fino a qui aveva visto soltanto rivali di livello (e di campionati) assai mediocre, i viola tornano a recitare il copione mostrato tante volte in questa stagione.

[…] Poca (o quasi nulla) incisività in avanti, tantissimi invece gli errori, anche banali, che non hanno mai permesso alla squadra di Vanoli di prendere ritmo, di provare a dare continuità a un qualche pericolo offensivo. [...] L’Europa viola dunque resta appesa soltanto a un sottile filo, così come la possibilità (assai remota fin dall’inizio) di salvare la stagione con la Conference facendo dimenticare gli errori e gli orrori di un campionato e di una stagione che restano ampiamente insufficienti".