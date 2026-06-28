Anche un viola ai sedicesimi del Mondiale: Pongracic passa e trova Ronaldo

vedi letture

Ci sarà anche un viola ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026. Si tratta di Marin Pongracic, unico rappresentante della Fiorentina all'attuale rassegna iridata, dove ha strappato il pass per il primo turno della fase a eliminazione diretta: la Croazia, infatti, nella notte ha avuto la meglio del Ghana per 2-1, con le reti targate Serie A di Sucic e Vlasic. Per Pongracic tutta la partita in campo, con una discreta prestazione: lo attende ora il Portogallo.

Nell'altra gara del girone L, l'Inghilterra ha portato a casa una vittoria affatto scontata contro Panama, tanto che i Tre Leoni hanno vinto solo con due reti nella ripresa (0-2, reti di Bellingham e Kane nel secondo tempo). Risultato grazie al quale gli uomini di Tuchel vincono il raggruppamento e passano da primi, mentre i croati avanzano da secondi e gli africani riescono comunque a rientrare tra le migliori terze (per maggior differenza reti).