Salvi tra i fischi. Corr.Fio: "C'è da scommettere non sia l'ultima contestazione"

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Il Corriere Fiorentino oggi in edicola la definisce come il tappo di una bottiglia di spumante, anche se ieri nessuno aveva voglia di festeggiare. La partita giocata dalla Fiorentina contro il Genoa finisce con la salvezza aritmetica ma anche con i fischi e i cori del Franchi che hanno costretto i giocatori a prendere in fretta e furia la via degli spogliatoi. All'inizio la Curva ha voluto celebrare soprattutto i fasti del passato ma dopo il passaggio sbagliato da Dodo nel recupero è scoppiata la contestazione.

Dal più classico "fate ridere" a "uomini di m****", la curva, seguita anche dagli altri settori del Franchi, non ha risparmiato la squadra viola. Vanoli dice che i giocatori non hanno accusato la contestazione e secondo il quotidiano è anche questo uno dei problemi: non rendersi conto che nessuno si è dimenticato di ciò che ha vissuto da agosto in poi. E c’è da scommettere che quella di ieri non sia stata l’ultima manifestazione di una protesta che a Firenze brucia da tempo sotto la cenere