Roma-Lazio posticipata a lunedì? In quel caso andrebbe spostata anche Juventus-Fiorentina

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La querelle sembrava finita ieri sera, con l'annuncio dell'Ad della Lega Luigi De Siervo e il conseguente comunicato della Lega Serie A. E invece Roma-Lazio non ha ancora una data precisa. Lo scrive il Corriere di Roma, che sottolinea la possibilità sempre più concreta che la gara del 17 maggio non si disputi alle 12.30. Il problema principale è la sovrapposizione con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, che richiamerà moltissime persone e potrebbe creare criticità sul fronte dell’ordine pubblico. Per questo oggi il Comitato provinciale per la sicurezza pubblica si riunirà in Prefettura per arrivare a una decisione condivisa, con l’ipotesi più forte dello slittamento al 18 maggio.

La posizione della Serie A, rappresentata dall’amministratore delegato De Siervo, è però contraria allo spostamento al lunedì. Secondo la Lega, giocare in serata a Roma comporterebbe rischi elevati per la sicurezza, mentre il lunedì sarebbe poco praticabile perché coinvolgerebbe un giorno lavorativo e creerebbe difficoltà organizzative al campionato. Per questo viene ancora preferita la soluzione delle 12.30.

Di parere opposto sono invece le istituzioni locali e gli organi di sicurezza. Il questore Roberto Massucci ha evidenziato la necessità di evitare la sovrapposizione con un evento internazionale come il tennis, mentre il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha criticato la posizione della Lega, giudicando più sensato lo spostamento al lunedì. La decisione definitiva è attesa a breve e dovrà trovare un equilibrio tra sicurezza, calendario sportivo e gestione di un evento ad altissimo impatto per la città.