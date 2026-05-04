Roma-Fiorentina, in tribuna anche Montella e Abel Balbo

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Tanti ospiti illustri per Roma-Fiorentina. La partita dell'Olimpico, decisiva per la corsa Champions dei giallorossi e per la salvezza dei viola, vede diversi vip in tribuna. Tra tutti due doppi ex, Abel Balbo e Vincenzo Montella. Quest'ultimo, ex tecnico dei viola e attuale Ct della Turchia, è a Roma per seguire da vicino Celik.