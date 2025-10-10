Rinnovo Dodo, c'è la svolta. Il Corriere dello Sport: "Prove di disgelo: previsto un incontro"

Il Corriere dello Sport questa mattina torna sul rinnovo di Dodo. Sono iniziate le prove di disgelo tra la Fiorentina e i procuratori di Dodo. Nelle scorse ore ci sono stati dei primi contatti chiarificatori tra le parti, cosa che non accadeva da mesi. Non sembrava impossibile ma certamente molto difficile, tant'è vero che in estate l'ex Shakhtar Donetsk ha pensato di andarsene, sennonché le squadre più interessate - Barcellona e Milan - non si sono mai fatte avanti concretamente. Nel dicembre del 2024 la Fiorentina pensava di aver accontentato Dodo e addirittura si considerava a un passo dal prolungamento. Tuttavia il giocatore, dopo essersi confrontato con i suoi agenti, fece intendere a Pradè e Goretti di ritenersi quasi offeso dalla loro proposta economica.

Tutto ciò ha portato a mesi di incomprensioni, malumori, frecciate. Il quadro attuale invece racconta di un clima sensibilmente più sereno, con i protagonisti del malinteso che si sono spiegati l’un l’altro precisando le proprie istanze. Al punto che nelle prossime settimane è previsto un incontro faccia a faccia per discutere del rinnovo in questione. Dieci mesi fa si parlava di un prolungamento biennale con opzione per la terza stagione, quindi potenzialmente fino al giugno del 2030. Non è ancora dato sapere se le date siano le stesse, sta di fatto che gli interessati hanno finalmente ricominciato a dialogare.

