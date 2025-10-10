Rinnovo Dodo, novità nei prossimi giorni: si lavorerà ad un prolungamento al 2030
Si sono riaperti i dialoghi per il rinnovo di Dodò. Come si può leggere anche su La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina in realtà non ha mai rinunciato alla possibilità di allungare il contratto del laterale brasiliano, punto fermo della formazione viola nelle passate stagioni così come adesso con Stefano Pioli in panchina. La nuova svolta potrebbe arrivare nei prossimi giorni con l’arrivo dei procuratori del giocatore al Viola Park e indirizzare così la trattativa verso una conclusione positiva.
Non sarà probabilmente una chiusura immediata ed è possibile che si arrivi fino a gennaio per il nero su bianco, ma intanto la buona notizia è che il disgelo è iniziato. Il nuovo accordo (quello attuale scade nel 2027) avrebbe come nuovo termine il 2030, come era stato proposto già inizialmente al calciatore, che però non ha ancora accettato di siglare il prolungamento.
