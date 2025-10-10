Allegri e i suoi ragazzi. Tuttosport: "Nella Fiorentina ritrova 3 suoi pupilli della Juve"
In vista della gara di prossima settimana tra Milan e Fiorentina, su Tuttosport si legge come Massimiliano Allegri ritroverà alcuni suoi ex giocatori, ovvero Moise Kean, Nicolò Fagioli e Nicolussi Caviglia. Con il primo il rapporto è molto forte - «È stato un papà sportivo», racconta l’attaccante a dicembre 2023 - e in viola circa un mese dopo quelle parole lo ha raggiunto Nicolò Fagioli: «Allegri mi ha chiamato - svela durante la presentazione - una telefonata da papà». Di Allegri, Fagioli è sempre stato un pupillo.
Lo fa giocare in amichevole col Bayern a 17 anni e lo applaude in conferenza nel settembre 2018: "Nella Juve c’è un 2001 che si chiama Fagioli ed è un piacere vederlo giocare». A fine stagione però se ne va senza farlo esordire. Né lo fa Sarri. Avventura bianconera che per Nicolussi Caviglia a livello di prima squadra inizia l’8 marzo 2019, quando Allegri lo fa esordire in A all’80’ di Juve-Udinese, al posto del suo grande amico Kean.
