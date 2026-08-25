Oltre il danno la beffa. A1 chiusa e temporale, la Fiorentina rientra al Viola Park solo alle 4 di notte
Dopo la sconfitta per 4-0 subita all'Olimpico contro la Roma, la Fiorentina ha incontrato non poche difficoltà anche per tornare a Firenze nella notte a causa di più di un imprevisto che ha costretto i viola a rientrare con diverse ore di ritardo in città.
Con la linea ferroviaria interrotta nella notte lungo il corso del binario dell'alta velocità che unisce la Capitale a Firenze, la Fiorentina è stata costretta a tornare in pullman. Tutto normale fino a qui, non era la prima volta per i viola, salvo però trovarsi l'autostrada interrotta ad altezza di Bettolle con conseguente uscita dall'A1 e viaggio proseguito interamente per strada normale proprio nel bel mezzo di un temporale che ha anche rallentato il corso del rientro.
Alla fine la Fiorentina ha raggiunto il Viola Park intorno alle 4 di notte, costringendo anche Fabio Grosso a ritardare l'allenamento di oggi, iniziato intorno alle 12.15 anziché alle 10.30 come previsto inizialmente. Un brusco rientro dopo un brutto avvio di stagione.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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