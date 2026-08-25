È il Besiktas il club che ha convinto Poku: Italiano lo ha soffiato alla Fiorentina
Ernest Poku ha trovato un accordo col Besiktas! L'esterno olandese che sembrava a un passo dalla Fiorentina, ha preferito il club guidato dall'ex allenatore viola Vincenzo Italiano alla corte di Paratici. Dopo un affare che sembrava ormai concluso positivamente con Grosso pronto ad accogliere il calciatore in arrivo dal Bayer Leverkusen, l'inserimento del Besiktas è stato decisivo, tanto da far saltare la trattativa con la Fiorentina e avviare positivamente quella col club turco che nelle prossime ore potrebbe accogliere il suo nuovo attaccante. A riportarlo è Spor Depor in Turchia.
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Il Como ha fretta per Kean: la Fiorentina vuole prima il sostituto e per Sky Sport l'affare è in bilico
FirenzeViolaOltre il danno la beffa. A1 chiusa e temporale, la Fiorentina rientra al Viola Park solo alle 4 di notte
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Copertina
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Mario TeneraniFiorentina, vai a Roma a testa alta. Parte il campionato del riscatto. Kean, calma solo apparente. Poku sembra il prescelto
Tommaso LoretoIl mercato può attendere, torna a parlare il campo, ma l'inseguimento del Como per Kean proseguirà. Intanto Paratici ha risvegliato i sogni di una piazza depressa
Niccolò SantiLa Fiorentina vuole cedere Kean all’estero, il Como aspetta e punta sui tempi stretti. Raggiunto l’accordo con Poku. Thorstvedt prima scelta, Torreira spinge per il ritorno. Il Nottingham Forest prepara l’offerta per Dodo
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