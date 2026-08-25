È il Besiktas il club che ha convinto Poku: Italiano lo ha soffiato alla Fiorentina

È il Besiktas il club che ha convinto Poku: Italiano lo ha soffiato alla Fiorentina
© foto di pietro.lazzerini
Oggi alle 14:32Primo Piano
di Redazione FV

Ernest Poku ha trovato un accordo col Besiktas! L'esterno olandese che sembrava a un passo dalla Fiorentina, ha preferito il club guidato dall'ex allenatore viola Vincenzo Italiano alla corte di Paratici. Dopo un affare che sembrava ormai concluso positivamente con Grosso pronto ad accogliere il calciatore in arrivo dal Bayer Leverkusen, l'inserimento del Besiktas è stato decisivo, tanto da far saltare la trattativa con la Fiorentina e avviare positivamente quella col club turco che nelle prossime ore potrebbe accogliere il suo nuovo attaccante. A riportarlo è Spor Depor in Turchia. 