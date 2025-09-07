Richardson, Sabiri, Infantino: tre esuberi che la Fiorentina sta provando a sistemare altrove

Nonostante i giorni di sosta e il mercato in entrata chiuso da giorni, le trattative rimangono al centro del mondo del calcio e le società continuano a lavorare per provare a piazzare i giocatori rimasti in esubero nei campionati minori, in cui la sessione trasferimenti è ancora attiva. La stessa cosa che sta provando a fare anche la Fiorentina con alcuni elementi rimasti in organico perché non si è riusciti a sistemare altrove, su cui torna stamani il Corriere Fiorentino: si parte da Amir Richardson, di nuovo vicino al Verona sul fil di lana del mercato italiano prima che lo stesso giocatore rifiutasse il trasferimento; si arriva poi ad Abdelhamid Sabiri, tutt’ora nel gruppo di Pioli e anch'esso rimasto dopo il rigetto ad alcune proposte; fino a Gino Infantino, che si allena in disparte al Viola Park dopo non aver ricevuto alcuna chiamata finora.

Tre situazioni diverse, visto che Richardson è stimato in società e dal tecnico e proverà a scalare le gerarchie rimandando a gennaio altre valutazioni. Di lui insomma Pioli potrebbe aver bisogno nella rotazione tra campionato e coppa, un po’ come nel caso di Sabiri e al contrario di Infantino che rischia di restare a Firenze solo per allenarsi (reduce dal prestito all’Al Ain, in Arabia dove le presenze sono state solo 7, col passare dei giorni si sta facendo complicato individuare una destinazione). La Fiorentina è ancora al lavoro per piazzarli dove il mercato lo consente, come nel caso dell’Arabia in chiusura l’11 settembre o di Turchia, Grecia e Russia dove le trattative saranno possibili fino al giorno seguente.