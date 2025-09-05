Calciomercato Desaparecido Infantino. In estate zero offerte: si allena a parte e sonda i mercati minori

Gino Infantino non fa parte del futuro della Fiorentina. Il classe 2003 è l’unico giocatore della rosa escluso dal club viola in entrambe le liste presentate per affrontare la stagione, quella per la Conference League e quella per la Serie A, risultando a tutti gli effetti un separato in casa per il quale non è stata trovata una sistemazione estiva, cosa per cui il suo entourage è ancora al lavoro.

Una meteora dalla parabola davvero strana

Piazzare sul mercato un ragazzo di 22 anni che ha collezionato appena sei presenze in Serie A e che agli occhi degli addetti ai lavori è quasi un fantasma, non era certamente compito facile. E non ci sono riusciti Pradè e Goretti, che nella sessione estiva sono stati in grado di sistemare praticamente tutti gli esuberi (al di là di Sabiri che però è stato reintegrato in squadra) tranne l’ex Rosario Central, sbarcato a Firenze più di due anni fa per finire nel dimenticatoio prima con Italiano e poi con l’ultima e strana stagione, vissuta in prestito con la maglia dell’Al Ain negli Emirati Arabi, dove ha messo insieme solo sette presenze.

In estate zero offerte

Tutto questo dopo una rapida ascesa in patria con la maglia delle Canallas che l’aveva portato ad essere uno dei maggiori prospetti del calcio argentino. Il salto in Europa e più precisamente alla Fiorentina non ha portato i frutti sperati, tanto che in estate non ha riscontrato alcuna chiamata da parte di altri club. Per la società viola è sempre stato considerato un giocatore in uscita, non a caso si è sempre allenato al Viola Park in disparte come accade regolarmente anche in questi giorni. Infantino sa di avere la strada sbarrata in maglia viola e per questo il suo entourage sta sondando nuovamente i Paesi in cui il mercato è ancora attivo: si stratta ad esempio dell'Arabia Saudita che chiuderà i battenti in entrata l'11 settembre, le altre opportunità sono rappresentate dalla Grecia, dalla Russia, dalla Turchia (che chiuderanno il 12 settembre), dal Qatar (16 settembre) e dagli Emirati Arabi (2 ottobre), tanto per citarne alcune. Soluzioni di minore livello ma che un ragazzo sconosciuto ai più, non può che considerare.